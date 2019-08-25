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كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني توقع اتفاقية تفاهم مع شركة “إنسبر”

كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني توقع اتفاقية تفاهم مع شركة “إنسبر”
weam.co/608961

وقع عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الدهلاوي اليوم, مذكرة تفاهم مع شركة “إنسبر” الصينية المتخصصة في الحاسبات فائقة الأداء وأنظمة السوبر كمبيوتر, وذلك بالرياض.
وأشار عميد الكلية إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق سلسلة من الاتفاقيات والشراكات المتواصلة التي تتماشى مع مرحلة تأسيس الكلية, حيث تتضمن هذه الاتفاقية تأسيسًا للتعاون التقني بين الكلية وشركة “إنسبر” الصينية في مجال التدريب على أنظمة الحاسبات فائقة الأداء كجزء مكمل لبرامج التعليم الأكاديمي في الكلية.
وأكد الدكتور الدهلاوي أن الكلية ستواصل التحالف مع بعض الجامعات المرموقة والشركات التقنية العالمية للإسهام في مرحلة تأسيسها وفق أفضل المعايير العالمية.

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