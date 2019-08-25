ميليشيات الحشد الشعبي تتهم إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم على عناصرها غرب العراق

اتهمت ميليشيا الحشد الشعبي إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم الذي قتل فيه عنصران من ميليشيا الحشد الشعبي العراقية وأصيب آخر بجروح، الأحد، باستهداف طائرتين مسيرتين مجهولتين مواقعهم على الحدود العراقية السورية في غرب البلاد، بحسب بيان.

وأعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي في بيانها “استشهاد مقاتلين اثنين في اللواء 45 بالحشد الشعبي وإصابة آخر بقصف بطائرتين مسيرتين في قاطع عمليات الأنبار”.

وأضافت أن الطائرتين “مجهولتان” واستهدفتا نقطة ثابتة للحشد على بعد 15 كم من الحدود العراقية السورية. وأدت الضربة أيضاً إلى احتراق عربتين.

ونشر الحشد عبر حسابه على “تلغرام” صوراً تظهر عربات محترقة وقد تعرضت لأضرار كبيرة.

واللواء 45 تابع، بين ألوية عدة لـ”كتائب حزب الله” العراقي، الذي تصنفه الولايات المتحدة في لائحة “المنظمات الإرهابية الأجنبية”.

وتأتي هذه الضربة بعد أسابيع من غموض أحاط بانفجارات وقعت في مخازن صواريخ تابعة للحشد الشعبي في العراق، وحمل الأخير الولايات المتحدة مسؤوليتها، ملمحاً في الوقت نفسه إلى ضلوع إسرائيل فيها.

وتعرضت أربع قواعد يستخدمها الحشد الشعبي إلى انفجارات غامضة خلال الشهر الماضي، كان آخرها الثلاثاء في مقر قرب قاعدة بلد الجوية حيث تتمركز قوة أميركية، شمال بغداد.