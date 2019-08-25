التعليقات: 0

ميليشيات الحشد الشعبي تتهم إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم على عناصرها غرب العراق

ميليشيات الحشد الشعبي تتهم إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم على عناصرها غرب العراق
weam.co/608970

اتهمت ميليشيا الحشد الشعبي إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم الذي قتل فيه عنصران من ميليشيا الحشد الشعبي العراقية وأصيب آخر بجروح، الأحد، باستهداف طائرتين مسيرتين مجهولتين مواقعهم على الحدود العراقية السورية في غرب البلاد، بحسب بيان.

وأعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي في بيانها “استشهاد مقاتلين اثنين في اللواء 45 بالحشد الشعبي وإصابة آخر بقصف بطائرتين مسيرتين في قاطع عمليات الأنبار”.

وأضافت أن الطائرتين “مجهولتان” واستهدفتا نقطة ثابتة للحشد على بعد 15 كم من الحدود العراقية السورية. وأدت الضربة أيضاً إلى احتراق عربتين.

ونشر الحشد عبر حسابه على “تلغرام” صوراً تظهر عربات محترقة وقد تعرضت لأضرار كبيرة.

واللواء 45 تابع، بين ألوية عدة لـ”كتائب حزب الله” العراقي، الذي تصنفه الولايات المتحدة في لائحة “المنظمات الإرهابية الأجنبية”.

وتأتي هذه الضربة بعد أسابيع من غموض أحاط بانفجارات وقعت في مخازن صواريخ تابعة للحشد الشعبي في العراق، وحمل الأخير الولايات المتحدة مسؤوليتها، ملمحاً في الوقت نفسه إلى ضلوع إسرائيل فيها.

وتعرضت أربع قواعد يستخدمها الحشد الشعبي إلى انفجارات غامضة خلال الشهر الماضي، كان آخرها الثلاثاء في مقر قرب قاعدة بلد الجوية حيث تتمركز قوة أميركية، شمال بغداد.

روابط ذات صلة

البنتاجون: واشنطن تنفي تورطها في انفجارات مستودعات الذخيرة بالعراق

البنتاجون: واشنطن تنفي تورطها في انفجارات مستودعات الذخيرة بالعراق

العراق.. ميليشيا الحشد الشعبي تحمل أمريكا مسؤولية قصف قاعدة بلد بصلاح الدين

العراق.. ميليشيا الحشد الشعبي تحمل أمريكا مسؤولية قصف قاعدة بلد بصلاح الدين

صواريخ إيرانية مرسلة للحشد الشعبي وراء انفجار قاعدة بلد العراقية

صواريخ إيرانية مرسلة للحشد الشعبي وراء انفجار قاعدة بلد العراقية

الاشتباه بإسرائيل في قصف “معسكر الصقر” جنوب غربي بغداد

الاشتباه بإسرائيل في قصف “معسكر الصقر” جنوب غربي بغداد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>