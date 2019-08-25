متحدثة التعليم ابتسام الشهري: المباني مجهزة لاستقبال طلاب الطفولة المبكرة

قالت ابتسام الشهري، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم، إن المباني مجهزة تماما لاستقبال طلاب الطفولة المبكرة.

وأضافت في أول تصريحات لها، أن الوزارة انتهت من إعادة تطوير وتأهيل المدارس بشكل كامل، متابعة: “مرحلة التسجيل بدأت، والدراسة خلال الأسبوع المقبل.. وتم التجهيز بشكل كامل.. جميع لوازم المدارس جاهزة وتم ذلك في 5 أشهر فقط”.

وعن المكاسب من مدارس الطفولة المبكرة، قالت: “أبرز المكاسب تجويد مخرجات التعليم، ووفرت على الوزارة ملياري ريال سيتم استغلالها في مشروعات أخرى”.

وأشارت إلى أن مشروع الطفولة المبكرة يأتي متماشيا مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى أن يحصل كل طفل سعودي على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، وهذا يتحقق بالتركيز على مراحل التعليم المبكر من أجل تجويد مخرجات التعليم، ووردم الفجوة بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، إضافة إلى تقليل الفارق بين وبنات المستوى التحصيلي.

وعن آلية التسجيل، أوضحت أن الوزارة أتاحت التسجيل عبر منصة “نور” لأولياء الأمور في مرحلتي رياض أطفال والصفوف الأولية من خلال قوائم المدارس المستهدفة في نظام نور في إدارات التعليم الـ47 مختلفة.

وعن الإقبال على مدارس الطفولة المبكرة، قالت: “مستوى الإقبال كبير وهذا مؤشر جيد”، موضحة أن الوزارة ستنشر فيديو بآلية التسجيل، متابعة: “سهلة ميسرة.. وهناك قائمة بالانتظار يتم ترحيل الأطفال فيها بشكل آلي ونأمل من أولياء الأمور متابعة الفيديو الذي سيبث وسيوضح الآلية بشكل مفصل”.

وعن جهود الوزارة: “الوزارة بذلت جهود كبيرا لإنجاز المشروع في 5 أشهر فقط، وهي فترة قصيرة، الجهود بذلك ليلا ونهارا خلال الصيف ورمضان، تم تجهيز المباني ودورات المياه، وتجهيز أماكن الفسحة والساحات الخاريجة والعديد النماذج”.