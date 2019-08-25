متحدث هجن الرئاسة الإماراتية يعلن التحدي: 45 صفقة شراء حتى الآن ولن نتوقف

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي

قال مدير اللجنة الإعلامية والمتحدث الرسمي لهجن الرئاسة الإماراتية محمد السالومي الدرعي، إن مهرجان ولي العهد للهجن يعد مهرجاناً غالياً على الجميع، ومحل فخر للشعب الإماراتي المشاركة فيه، وإن تسمية المهرجان باسم مهرجان ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أعطى المهرجان قيمة عالية مادية ومعنوية، وإن مؤسسة هجن الرئاسة حريصة على هذا المهرجان وأعدت العدة من وقت مبكر للمشاركة والمنافسة في هذه التظاهرة الرياضية والتاريخية الكبيرة التي قدم العاملون وفريق العمل بها جهداً ملموساً وموفقاً بقيادة سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للهجن.

وحول مستوى المشاركة في المهرجان لمؤسسة هجن الرئاسة، قال الدرعي: “لا شك أن الطموح عالي في المشاركة لا سيما أن هجن الرئاسة تمتلك سيفي الهجن في الموسم الأول وهذا يجعل الحمل أكبر للمحافظة على هذا الإنجاز , ومع ذلك فإن هجن الرئاسة استعدت جيدا لهذا المهرجان من خلال عزبتين مشاركة في هذا المهرجان ,وأن طلائع النتائج مبشرة من خلال السيطرة على المراكز الأولى في معظم الأشواط التنشيطية لفئات الهجن المشاركة”.

وعن الصفقات القوية التي عقدتها مؤسسة هجن الرئاسة علق السالومي، أضاف أن هجن الرئاسة انهت شراء 45 مطية وانتقالها من الملاك إلى هجن الرئاسة خلال المهرجان , وأن المؤسسة ليس لديها عدد محدد من الصفقات وكذلك وقت الصفقة وقيمتها وأن كل صفقة ترى المؤسسة أنها ستخدمها لن تتردد في انهائها , وذلك بفضل الدعم السخي والمتابعة الدقيقة من أصحاب السمو الشيوخ حكام أبو ظبي وخاصة سمو الشيخ سلطان بن حمدان ال نهيان المشرف العام و الداعم والسخي والمتابع الدقيق والملم بكل صغيرة وكبيرة في المؤسسة.

أما ميدان الطائف للهجن فعبر الدرعي بأن هذا الميدان يعد تحفة عالمية من ميادين الهجن والتطور الذي يشهده حيث يعود الفضل في ذلك للدعم والاهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بأن أولو هذه الرياضة العريقة والتراث العربي كل الاهتمام.

وتوقع محمد السالومي منافسة قوية بين العزب المشاركة والملاك في المهرجان وأن التوقع صعبا للغاية وان الجميع مرشح للفوز نظير الأسماء المتواجدة من المضمرين والمطايا القوية والاستعدادات المبكرة للمشاركة متمنيا التوفيق للجميع .

جاء ذلك خلال استضافة برنامج ليالي الطائف لمدير اللجنة الإعلامية والمتحدث الرسمي لهجن الرئاسة محمد السالومي بابرنامج الذي يبث عبر القناة السعودية الرياضية بالتزامن مع مهرجان ولي العهد للهجن والمقام حاليا بميدان الهجن بالطائف حيث يتنافس المئات من ملاك الهجن بمشاركة مطاياهم بالحدث الأضخم والأعلى قيمة والبالغة جوائزه 53 مليون ريال.

يذكر أن مؤسسة هجن الرئاسة بقيادة الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان المشرف العام على هجن الرئاسة والعائدة ملكيتها لرئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت العديد من الأشواط التنشيطية بالإضافة إلى أفضل توقيت زمني لعدد من الأشواط في مختلف فئات الهجن المشاركة.