التعليقات: 0

وكالات إيرانية: قائد الحرس الثوري دعّم الحوثيين في استهداف السعودية ومطاراتها

وكالات إيرانية: قائد الحرس الثوري دعّم الحوثيين في استهداف السعودية ومطاراتها
weam.co/608985
الوئام - متابعات

أفادت وكالات إيرانية بأن قائد الحرس الثوري الإيراني قدم الدعم للحوثيين في استهداف المملكة العربية السعودية ومطاراتها.

واليوم الأحد، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير ( 6 ) صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة ( صعده ) في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.

وأوضح العقيد المالكي أن استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالطائرات بدون طيار وكذاك الصواريخ البالستية يعكس حجم الخسائر بمقاتليها وعتادها في ظل استمرار العمليات العسكرية في عمق محافظة صعده بدعم من التحالف وكافة المحاور الأخرى، كما يثبت إجرام هذه المليشيا الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية إلى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، وأن هذه الأعمال العدائية والإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات.

روابط ذات صلة

التحالف: اعتراض واسقاط طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون بإتجاه خميس مشيط

التحالف: اعتراض واسقاط طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون بإتجاه خميس مشيط

اليمن: انشقاق لواء تابع للإخوان وانضمامه للحوثيين

اليمن: انشقاق لواء تابع للإخوان وانضمامه للحوثيين

المعتقل الأحوازي يوسف الفاخر يتعرض لموجة تعذيب وحشي جديدة في سجون نظام الملالي

المعتقل الأحوازي يوسف الفاخر يتعرض لموجة تعذيب وحشي جديدة في سجون نظام الملالي

سفير المملكة المتحدة في اليمن: يمكن فقط للحكومة الشرعية في اليمن تعيين السفراء ولايحق للحوثيين تحديد موعد رسمي معي

سفير المملكة المتحدة في اليمن: يمكن فقط للحكومة الشرعية في اليمن تعيين السفراء ولايحق للحوثيين تحديد موعد رسمي معي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>