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مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

طقس اليوم: هطول امطار رعدية في 9 مناطق بالمملكة

طقس اليوم: هطول امطار رعدية في 9 مناطق بالمملكة
weam.co/609014
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة فيما تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق القصيم وحائل وتبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة الى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر متوسط الموج.

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