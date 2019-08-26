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من خلال المفاوضات الهادئة

بعد الضغط المكثف.. الصين تبدي استعدادها لحل الخلاف التجاري مع أمريكا

بعد الضغط المكثف.. الصين تبدي استعدادها لحل الخلاف التجاري مع أمريكا
weam.co/609038
بكين – وكالات – الوئام

قال ليو هي نائب رئيس وزراء الصين، اليوم الاثنين، إن بكين مستعدة لحل خلافها التجاري مع الولايات المتحدة، من خلال المفاوضات الهادئة، وإنها تعارض بشدة تصعيد الصراع، وذلك حسبما ذكرت صحيفة تدعمها الحكومة.

وقالت صحيفة تشونغتشينغ مورننج بوست إن لي، كبير المفاوضين التجاريين الصينيين، أدلى بهذه التصريحات خلال مؤتمر تكنولوجي في تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، فرض رسوم إضافية بنسبة خمسة في المئة على بعض من سلع صينية تبلغ قيمتها نحو 550 مليار دولار، في أحدث خطوة أعلنت بعد ساعات من كشف الصين النقاب عن فرض تعريفات على منتجات أمريكية تبلغ قيمتها 75 مليار دولار كإجراء انتقامي.

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