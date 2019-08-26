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جددت تضامنها الكامل مع المملكة

الإمارات تدين استهداف الحوثيين لمدينة جازان السعودية بصواريخ باليستية

الإمارات تدين استهداف الحوثيين لمدينة جازان السعودية بصواريخ باليستية
weam.co/609045
أبوظبي – وكالات – الوئام

أعربت دولة الإمارات عن استنكارها وإدانتها لمحاولات الميليشيات الحوثية استهداف مدينة جازان، في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بـ 6 صواريخ باليستية.

وجددت دولة الإمارات، في بيان أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، ووقوفها التام إلى جانب الأشقاء في المملكة، وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها في مواجهة الإرهاب.

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي على الدولة في اليمن، ويؤكد ضرورة استمرار التصدي له لضمان أمن واستقرار المنطقة.

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