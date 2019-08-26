مؤسسة الحبوب السعودية تشتري 780 ألف طن من الشعير في مناقصة

الرياض- الوئام:

قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية اليوم الاثنين إنها اشترت 780 ألف طن من الشعير في أحدث مناقصاتها العالمية.

وذكرت المؤسسة أنه جرى شراء الشعير بمتوسط سعر 206.76 دولار للطن.

وأنهت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية (780,000) طن من الشعير تمثل الدفعة الرابعة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام 2019م، الموزعة على مناشئ “الاتحاد الاوروبي، استراليا، البحر الأسود، وأمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)”.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أنه تم دعوة (20) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة تقدمت منها (16) شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على (6) شركات تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (9) شحنات كميتها (540,000) طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (4) شحنات كميتها (240,000) طن وذلك للتوريد خلال الفترة (أكتوبر-ديسمبر2019م).

وأفاد معاليه أن ترسية الدفعة الرابعة من الشعير المستورد يأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية، وبهذه الدفعة بلغ إجمالي تعاقدات المؤسسة خلال العام الحالي حدود (3.5) مليون طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/Import/Barely .