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عقب لقاء بالرئيس المصري

ترامب: خطة السلام في الشرق الأوسط ربما تعلن قبل الانتخابات الإسرائيلية

ترامب: خطة السلام في الشرق الأوسط ربما تعلن قبل الانتخابات الإسرائيلية
weam.co/609060
بياريتس – وكالات – الوئام

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن خطة السلام في الشرق الأوسط ربما تعلن قبل الانتخابات الإسرائيلية، المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وفي كلمة للصحفيين، على هامش لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال ترامب إن الاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين ممكن، وأعرب عن اعتقاده بأن “الفلسطينيين سيرغبون في عودة التمويل الأمريكي وإبرام اتفاق سلام”.

وتطرق إلى الأزمة الإيرانية، وقال إنه لم يتفاجأ من زيارة وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أمس لفرنسا، وقال إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغه بها مسبقا، إلا أنه رفض الإجابة بصورة واضحة عما إذا كان

جرى عقد لقاءات بين ظريف ومسؤولين أمريكيين على هامش الزيارة.

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