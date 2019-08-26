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بالضرب والاعتقالات ورذاذ الفلفل

الأمن التركي يفض تظاهرات المعترضين على إقالة رؤساء البلديات

الأمن التركي يفض تظاهرات المعترضين على إقالة رؤساء البلديات
weam.co/609070
فان – وكالات - الوئام

فضّت قوات الأمن التركية تظاهرات لنواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في مدينة فان، اعتراضًا على قرار إقالة رؤساء البلديات الثلاثة التابعين للحزب، مستخدمة رذاذ الفلفل، وألقت القبض على عدد كبير من المشاركين.

وتستمر التظاهرات الغاضبة في المدن التركية المختلفة، في يومها السابع، اعتراضًا على قرار نظام حزب العدالة والتنمية بإقالة رؤساء بلديات ماردين وفان وديار بكر المنتخبين، وتعيين وصاة من حزب العدالة والتنمية بدلًا منهم.

حزب الشعوب الديمقراطية حاول، أمس الأحد، تنظيم مسيرة من مبنى بلدية فان، إلى شارع ماراش الرئيسي في المدينة، اعتراضًا على القرار، إلا أن قوات الأمن منعتهم من التقدم وفضت المسيرة باستخدام رذاذ الفلفل.

حسب وكالة مازوبوتمايا التركية، فقد استخدمت قوات الأمن قوة مفرطة في فضّ التظاهرات، وقامت بالاعتداء بالضرب على عدد من المشاركين في المسيرة من بينهم نواب من الحزب الكردي.

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