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بجهود مقدرة من الأشقاء في الإمارات

الجبير: السعودية تقود جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة

الجبير: السعودية تقود جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة
weam.co/609076
الرياض- الوئام:

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير اليوم الاثنين أن المملكة تقود جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ، ومواجهة مساعي النظام الإيراني والقوى المتطرفة لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.

وقال الجبير ، على حسابه بموقع “تويتر” اليوم ، إن العلاقة المتينة التي تجمع المملكة بالإمارات الشقيقة تشكل ركيزة أساسية لهذه الجهود لمستقبل مشرق للمنطقة.

وأضاف :”يعمل التحالف، بقيادة المملكة، وبجهود مقدرة من الأشقاء في الإمارات على تحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوه وأبين، ولن ندخر جهداً حتى يسود الاستقرار والأمن سائر أرجاء اليمن الشقيق”.

وأكد الجبير أن “السبيل الوحيد أمام أشقائنا في اليمن هو تجاوز الاختلافات الداخلية عبر الحوار الذي دعت له المملكة، والعمل صفاً واحداً لتخليص اليمن من براثن النفوذ الإيراني الذي لا يريد خيراً باليمن وشعبه الكريم”.

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