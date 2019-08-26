ظهور أمير الكويت ينفي الإشاعات المتداولة

الكويت- الوئام:

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (90 عاما) عقد أولى اجتماعاته العلنية اليوم الاثنين منذ تعرضه “لعارض صحي” في الأسبوع الماضي.

ونشرت الوكالة الرسمية صورا للأمير وهو جالس خلال اجتماعاته في قصر بيان مع ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق علي الغانم ورئيس الوزراء الشيخ جابر الحمد الصباح.

ويحكم الشيخ صباح الأحمد الكويت العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحليف الولايات المتحدة منذ عام 2006، وقاد سياستها الخارجية لأكثر من خمسين عامًا.

وفي 18 أغسطس آب قال الديوان الأميري إنه تعافى من “العارض الصحي الذي تعرض له سموه وبعد إجراء الفحوصات الطبیة المعتادة التي تكللت نتائجھا بفضل الله بالتوفیق والنجاح”، دون مزيد من التفاصيل.

وانتشرت شائعات كثيرة حول صحة أمير الكويت على مواقع التواصل الاجتماعي عندما لم يجتمع مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي زار الكويت في 18 أغسطس آب.