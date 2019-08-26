فريق الصقور السعودية يعود من بولندا

الرياض – الوئام

عاد فريق الصقور السعودية، أمس، لمقره بقاعدة الملك فيصل الجوية بمنطقة تبوك، بعد أن شارك وبنجاح في معرض قدينيا الدولي الثالث بجمهورية بولندا.

وقام الفريق خلال رحلتي الذهاب والعودة بالمرور في الأجواء الدولية لكلٍ من مصر واليونان ومقدونيا وصربيا وسلوفاكيا، وهَبَطَ في كل من قبرص واليونان والمجر وذلك للتزود بالوَقود أو المبيت.

وأوضح قائد فريق الصقور السعودية، الرائد الطيار عبد الرؤوف بن طلق السلمي، أن المشاركة كانت بثماني طائرات تابعة للفريق من نوع هوك -65 يساندها طائرة نقل سي – 130 وطائرتا نقل وشحن لنقل المشاركين والمعدات اللازمة, لافتًا إلى أن مشاركة الفريق تركت انطباعًا إيجابيًا يعكس مدى احترافية القوات الجوية وتقدمها، والمكانة العالمية التي يحظى بها الفريق.

وأفاد السلمي بأن هذه المشاركة، التي تعد الأولى لفريق الصقور السعودية في بولندا، تأتي في طليعة المشاركات التي سيقوم بها فريق الصقور السعودية لموسم العروض الجوية لعام 2019/ 2020م.