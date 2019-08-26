شرطة القصيم تضبط ستة متهمين قاموا بسرقة عدد من المنازل والمساجد

واس- الوئام

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت عن ضبط ستة متهمين – سعوديي الجنسية – في العقد الثاني من عمرهم، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بسرقة أجهزة تكييفٍ من عددٍ من المنازل والمساجد، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأعلنت شرطة منطقة القصيم عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.