ماكرون: على طهران تغيير سلوكها في الخليج.. وترامب: إيران الدولة الراعية للإرهاب في العالم

متابعات- الوئام

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة أن تغير إيران من سلوكها في الخليج، مشيرًا إلى أنه يبذل جهودًا كبيرة لعقد اجتماع بين وزير الخارجية الأمركي مايك بومبيو، ونظيره الإيراني جواد ظريف.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إنه تم تهيئة الأجواء لعقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني، وتم الاتفاق على ضرورة عدم امتلاك إيران لأي سلاح نووي.

وتابع “ماكرون”: “تم الحديث مع ترامب عن إمكانية التوصل لاتفاق نووي جديد مع إيران”، مشيرًا إلى أن “روحاني” أبدى انفتاحا تجاه عقد لقاء مع ترامب.

فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران هي الدولة الراعية للإرهاب في العالم، موضحًا أنه إذا كانت الظروف جيدة فسأكون سعيدا بلقاء الرئيس الإيراني.

وأضاف أن واشنطن لا تريد تغيير النظام في إيران، ولكن تريد ضمان عدم امتلاك طهران سلاح نووي.

وفيما يتعلق بالحرب التجارية مع الصين، أكد ترامب، أن الأمور مع الصين وصلت إلى حالة من التهدئة، خاصة وأن بكين ترغب في إبرام اتفاق تجاري مع واشنطن، مشيرًا إلى أن الرئيس الصيني لا يستطيع تحمل خسارة 3 ملايين وظيفة في بلاده.