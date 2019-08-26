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تعرف على السبب

شاهد .. حريق هائل يلتهم 12 محل في جراج بالطائف

شاهد .. حريق هائل يلتهم 12 محل في جراج بالطائف
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الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

تمكن مدني الطائف من إخماد حريق اندلع في 12 محل، مساء، اليوم ،بحراج المسترجع بحي النسيم
وذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان ان فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف تمكنت مساء اليوم من السيطرة على حريق اندلع في  (١٢ ) محل، ضمن حراج المسترجع بحي النسيم تعمل في عدة أنشطة مختلفة تصل مساحتها الى ٨٤٠م٢ .

واضاف سرحان : ” تابعت الفرق أعمالها في إخلاء محيط الحادث من المتواجدين عن طريق فرق الإنقاذ ومزامنة مع أعمال الإنقاذ شرعت فرق الإطفاء في عمل ساتر مائي للحيلولة دون انتشار الحريق للمواقع المتاخمة بينما عملت فرق إطفاء أخرى على إخماد الحريق مستخدمة الفروع الأرضية والقواذف من على الصهاريج المتطورة .

وتابع ” تمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق دون تسجيل إصابات ، فيما ساهمت فرق من الدوريات الأمنية والمرور في وصول الفرق لموقع الحادث بينما كانت فرق الهلال الأحمر متواجدة بالموقع لأي طارئ .

وأضح ” أن فريق التحقيق تمكن من الوصول لنقطة بداية الحريق والكشف عن الأسباب التي أدت إلى اندلاعه وتحددت في أعمال اللحام من قبل العمالة ولا زالت إجراءات التحقيق قائمة.

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