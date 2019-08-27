توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الحج والعمرة والاتحاد السعودي للهجن

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة وقع معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن مذكرة تفاهم تجمع وزارة الحج والعمرة والاتحاد السعودي للهجن التابع للهيئة العامة للرياضة، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الحج والعمرة الذي يقام لمدة ثلاثة أيام بمركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وتهدف المذكرة إلى فتح آفاق أوسع للبحث عن فرص مستقبلية بشأن تطوير تجربة ثقافية ثرية لضيوف الرحمن وتسهيل التواصل بين اتحاد الهجن وشركات مقدمي خدمات الحج والعمرة كونها جزءا من الموروث الثقافي السعودي لاستكشاف إمكانية الشراكة في وضع مقترحات لتجارب إثرائية متعلقة بالهجن ذات قيمة ثقافية للطرفين بالإضافة إلى وضع مقترحات ودراسات لبرامج نوعية وشراكات إستراتيجية مع الوزارة والقطاع الخاص لتقديم تجربة إثرائية متميزة.

وأعرب الأمير فهد بن جلوي عن تشرف الاتحاد السعودي للهجن بخدمة ضيوف الرحمن من خلال عدد من البرامج بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة لتحقيق بنود رؤية المملكة 2030 التي يعمل الجميع علي تحقيها.

وأوضح سموه أنه سيتم العمل على هذه البرامج بدعم وتوجيهات سمو رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة, مقدماً الشكر لمعالي وزير الحج والعمرة على التعاون المشترك للإسهام في تحقيق الهدف المنشود.