برشلونة يتوجه للسعودية للدفاع عن لقب مونديال الأندية

الدمام- الوئام:

سافر نادي برشلونة، حامل لقب آخر نسختين لمونديال الأندية لكرة اليد، يوم امس الإثنين لمدينة الدمّام، لبدء رحلة الدفاع عن اللقب خلال النسخة الـ13 التي ستقام لأول مرة في تاريخها على الأراضي السعودية.

وتتوجه بعثة الفريق الكاتالوني بكامل أفرادها ما عدا المهاجم الدنماركي كاسبر مورتنسن الذي يمر بالمرحلة النهائية من تعافيه من الإصابة التي لحقت به في المونديال في يناير(كانون الثاني) الماضي.

وتبدأ البطولة التي ستقام في الفترة من 27 وحتى 31 من أغسطس(آب) الجاري وبمشاركة 10 فرق- غداً، الثلاثاء، بمواجهتين بين جامعة سيدني (أستراليا) وكيل (ألمانيا)، ومضر (السعودية) ونيويورك سيتي (الولايات المتحدة) من أجل التأهل للدور ربع النهائي للبطولة.

بينما يبدأ البرسا مشوار الدفاع عن اللقب يوم الأربعاء المقبل بمواجهة فريق الدحيل القطري (بطل آسيا) في الدور ربع النهائي.

وفي نفس اليوم، ستكون هناك مواجهات بين فرق الوحدة (السعودية) وتاوباتي (البرازيل)، بينما سيلاقي فريقي الزمالك المصري (بطل أفريقيا) وفاردار المقدوني (بطل أوروبا) الفائزين في مباراتي التأهل للدور ربع النهائي.