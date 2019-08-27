التعليقات: 0

وسط حضور كبير في ساحة الجناح العراقي

«وليد الشامي» تالق في واحدة من أجمل ليالي عكاظ الطربية

«وليد الشامي» تالق في واحدة من أجمل ليالي عكاظ الطربية
weam.co/609250
الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

احيا الفنان العراقي وليد الشامي، واحدة من اجمل ليالي عكاظ الطربية، وسط تفاعل لافت وحضور حاشد؛ امتلات به ساحة جناح دولة العراق بحي العرب، ضمن الفعاليات النوعية التي يقدمها موسم الطائف “مصيف العرب” طوال شهر أغسطس.

انطلقت الأمسية الفنية التي احتضنها الجناح العراقي في تمام الساعة التاسعة، بقيادة المايسترو العراقي وسام خساف وفرقته الموسيقية العراقية، مع ترقب كبير وتنظيم مميز بمجموعة منوعة من الأغاني القديمة والجديدة للفنان وليد الشامي، بدأها بأغنية “هلا هلا ” وأغنية “سافرت” مروراً برائعته “ذهب ذهب”، ثم توالت الوصلات الغنائية التي أطربت الجمهور ونالت إعجابهم ورضاهم وتفاعلهم وسط أمواجٍ من التصفيق والهتافات التي تفاعل معها الفنان الشامي.

واكتمل جمال الليلة بما قامت به اللجنة المنظمة لموسم الطائف بإضافة شاشتين كبيرتين خارج الجناح العراقي؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من زوار سوق عكاظ للحضور والاستمتاع بالحفلة الغنائية، بالإضافة إلى شاشة عرض داخلية.

يُذكر أنّ الفنان العراقي وليد الشامي قد أبدى إعجابه الكبير بما رآه من تنظيم عالِ المستوى، كما عبر عن سعادته بزيارة موسم الطائف والاطلاع على بعض الفعاليات المميزة فيه وسعادته بالتفاعل الكبير من الجمهور ، كما قدم شكره لإدارة الموسم على حسن الاستقبال ودقة التنظيم والحفاوة وكرم الضيافة.

وينتظر جمهور موسم الطائف الليالي القادمة التي ستشهد حضور الفنانة الكبيرة أصالة نصري يوم 28 أغسطس، قبل أن يختتم الموسم ليالي عكاظ الطربية بالفنانة المتألقة أحلام في يوم 30 أغسطس.

روابط ذات صلة

عكاظ 13: أسواق صناعة السيوف والخناجر تُعيد لأذهان الزوار هذه الحرفة القديمة

عكاظ 13: أسواق صناعة السيوف والخناجر تُعيد لأذهان الزوار هذه الحرفة القديمة

شاهد: نزلاء دار الرعاية الاجتماعية بالطائف يزورون مهرجان ولي العهد للهجن

شاهد: نزلاء دار الرعاية الاجتماعية بالطائف يزورون مهرجان ولي العهد للهجن

إذاعة جدة تبث على الهواء من سوق عكاظ

إذاعة جدة تبث على الهواء من سوق عكاظ

الهلال الاحمر يباشر ٥١٣ حالة بموسم الطائف

الهلال الاحمر يباشر ٥١٣ حالة بموسم الطائف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>