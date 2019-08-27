«وليد الشامي» تالق في واحدة من أجمل ليالي عكاظ الطربية

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

احيا الفنان العراقي وليد الشامي، واحدة من اجمل ليالي عكاظ الطربية، وسط تفاعل لافت وحضور حاشد؛ امتلات به ساحة جناح دولة العراق بحي العرب، ضمن الفعاليات النوعية التي يقدمها موسم الطائف “مصيف العرب” طوال شهر أغسطس.

انطلقت الأمسية الفنية التي احتضنها الجناح العراقي في تمام الساعة التاسعة، بقيادة المايسترو العراقي وسام خساف وفرقته الموسيقية العراقية، مع ترقب كبير وتنظيم مميز بمجموعة منوعة من الأغاني القديمة والجديدة للفنان وليد الشامي، بدأها بأغنية “هلا هلا ” وأغنية “سافرت” مروراً برائعته “ذهب ذهب”، ثم توالت الوصلات الغنائية التي أطربت الجمهور ونالت إعجابهم ورضاهم وتفاعلهم وسط أمواجٍ من التصفيق والهتافات التي تفاعل معها الفنان الشامي.

واكتمل جمال الليلة بما قامت به اللجنة المنظمة لموسم الطائف بإضافة شاشتين كبيرتين خارج الجناح العراقي؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من زوار سوق عكاظ للحضور والاستمتاع بالحفلة الغنائية، بالإضافة إلى شاشة عرض داخلية.

يُذكر أنّ الفنان العراقي وليد الشامي قد أبدى إعجابه الكبير بما رآه من تنظيم عالِ المستوى، كما عبر عن سعادته بزيارة موسم الطائف والاطلاع على بعض الفعاليات المميزة فيه وسعادته بالتفاعل الكبير من الجمهور ، كما قدم شكره لإدارة الموسم على حسن الاستقبال ودقة التنظيم والحفاوة وكرم الضيافة.

وينتظر جمهور موسم الطائف الليالي القادمة التي ستشهد حضور الفنانة الكبيرة أصالة نصري يوم 28 أغسطس، قبل أن يختتم الموسم ليالي عكاظ الطربية بالفنانة المتألقة أحلام في يوم 30 أغسطس.