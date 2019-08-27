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بعد يوم واحد من استهداف محافظة إدلب

قمة روسية تركية لبحث الشأن السوري

قمة روسية تركية لبحث الشأن السوري
weam.co/609254
بيروت- الوئام:

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي استهدفت فيه الغارات الجوية للنظام السوري محافظة إدلب التي يسيطر عليها المتمردون والتي أعلنت موسكو وأنقرة إقامة منطقة منزوعة السلاح فيها.

ويأتي الاجتماع في موسكو بعد يوم واحد من تصريح أردوغان بأن تركيا مستعدة لإرسال قوات برية إلى شمالي سوريا “في وقت قريب جدًا” من أجل الحفاظ على أمن حدودها.

ويهدد تصاعد العنف في إدلب اتفاقا تم التوصل إليه في سبتمبر(أيلول) بين روسيا وتركيا، المؤيدة لبعض الجماعات المتمردة، بإقامة منطقة عازلة.

ومن المقرر أن يحضر أردوغان عرضا جوياً في موسكو، ضمن معرض يقام كل عامين لاستعراض صناعة الطيران الروسية.

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