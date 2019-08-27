وظائف شاغرة للجنسين في أمانة جدة

أعلنت أمانة محافظة جدة عن توفر 27 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في مجالات إدارية وتقنية وهندسية بنظام التعاقد لحملة البكالوريوس فأعلى بالمسميات التالية :
أخصائي إدارة النفايات الصلبة
أخصائي البرامج التوعوية والمجمعية
أخصائي الرقابة والتحكم
أخصائي حاسب آلي
أخصائي رصد ومتابعة وتقييم
محلل إحصائي
خبير بيئي
أخصائي نظم معلومات جغرافية
قائد فريق التطوير
مدير الأنظمة والتطبيقات
مدير العمليات
مدير مشروع
مراقب مردم
مصمم جرافيك
منسق
مهندس برمجيات
مهندس دعم فني
وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي :
https://jobs.jeddah.gov.sa/jobs-details/index.php?ID=2
وذلك في موعد أقصاه الخميس 28 ذو الحجة 1440هـ.