التعليقات: 0

في مجالات إدارية وتقنية وهندسية

وظائف شاغرة للجنسين في أمانة جدة

وظائف شاغرة للجنسين في أمانة جدة
weam.co/609258
جدة- الوئام:

أعلنت أمانة محافظة جدة عن توفر 27 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في مجالات إدارية وتقنية وهندسية بنظام التعاقد لحملة البكالوريوس فأعلى بالمسميات التالية :

أخصائي إدارة النفايات الصلبة

أخصائي البرامج التوعوية والمجمعية

أخصائي الرقابة والتحكم

أخصائي حاسب آلي

أخصائي رصد ومتابعة وتقييم

محلل إحصائي

خبير بيئي

أخصائي نظم معلومات جغرافية

قائد فريق التطوير

مدير الأنظمة والتطبيقات

مدير العمليات

مدير مشروع

مراقب مردم

مصمم جرافيك

منسق

مهندس برمجيات

مهندس دعم فني

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي :

https://jobs.jeddah.gov.sa/jobs-details/index.php?ID=2

وذلك في موعد أقصاه الخميس 28 ذو الحجة 1440هـ.

روابط ذات صلة

شاهد التفاصيل: وظائف تعليمية في الهيئة الملكية بالجبيل

شاهد التفاصيل: وظائف تعليمية في الهيئة الملكية بالجبيل

المدنية: التقديم على المرحلة الثانية من اختبار القدرة المعرفية للنساء أواسط شهر محرم

المدنية: التقديم على المرحلة الثانية من اختبار القدرة المعرفية للنساء أواسط شهر محرم

التأمينات الاجتماعية: فتح باب القبول للرجال والنساء في برنامج النخبة

التأمينات الاجتماعية: فتح باب القبول للرجال والنساء في برنامج النخبة

وظائف شاغرة للجنسين في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

وظائف شاغرة للجنسين في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>