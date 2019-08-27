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ولدت عن حمل ستة شهور

نجاح عملية لعيون طفلة خديجة بمجمع الملك فيصل بالطائف

نجاح عملية لعيون طفلة خديجة بمجمع الملك فيصل بالطائف
weam.co/609260
الطائف-الوئام -عبدالله العازمي

نجح الفريق الطبي بقسم العيون في مستشفى الملك فيصل بالطائف في علاج طفلة “خديجة” من الاعتلال الشبكي.

كانت الطفلة ولدت مبكرًا عن حمل 6 أشهر، وتم وضعها بالحضانة، وبمتابعة فحص الشبكية تبين وجود اعتلال شبكي استدعى عمل حقن للشبكية بالعينين، نتج عنه تحسن كبير، وعمل ليزر للشبكية.

يشار إلى أن هذه العملية تعد أول عملية بالليزر في المجمع بالنسبة للمواليد الخدج، بعد أن تم تطوير قسم العيون وتجهيزه بأحدث التجهيزات، واستقطاب كوادر على مستوى عالٍ من المهنية والاحترافية، لديهم القدرات والإمكانيات التي تساعد على إجراء العمليات الجراحية المعقدة في مجال العيون.

ونجح القسم في إجراء الكثير من العمليات خلال الفترة الماضية لمختلف الأعمار صغارًا وكبارًا.

يذكر أن مجمع الملك فيصل يعد أكبر مستشفى بالطائف، حيث يضم 800 سرير في مختلف التخصصات، منها 300 سرير مخصصة للنساء والولادة.

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