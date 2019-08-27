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قال إن طهران لم ترغب مطلقاً في امتلاك سلاح نووي

الرئيس الإيراني: لا محادثات مع واشنطن إلا إذا رفعت العقوبات

الرئيس الإيراني: لا محادثات مع واشنطن إلا إذا رفعت العقوبات
weam.co/609266
طهران – الوئام

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن طهران ليس لديها نية للحوار مع الولايات المتحدة إلا إذا رفعت كل العقوبات المفروضة عليها، وذلك بعدما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجتمع بنظيره الإيراني لإنهاء الأزمة المرتبطة بأنشطة طهران النووية.

وقال روحاني، في كلمة أذاعها التلفزيون على الهواء مباشرة: “إن طهران لم ترغب مطلقا في امتلاك أسلحة نووية”، مضيفا أن بلاده مستعدة دوما للحوار.

وأضاف: “لكن ينبغي لواشنطن أولاً أن تتحرك برفع كل العقوبات غير المشروعة والظالمة المفروضة على إيران”.

وقال الرئيس الإيراني: “سنواصل تقليص التزاماتنا في الاتفاق (النووي) المبرم عام 2015 إذا لم يجر ضمان مصالحنا”.

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