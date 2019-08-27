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في مستشفى الولادة والأطفال بمكة

إنهاء معاناة رضيعة من انسداد خلقي بمجرى التنفس

إنهاء معاناة رضيعة من انسداد خلقي بمجرى التنفس
weam.co/609269
مكة المكرمة- الوئام- محمد السويهري

نجح الفريق الطبي في مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة في إنهاء معاناة رضيعة من انسداد خلقي في مجرى التنفس، وهي في يومها الخامس.

وكانت الطفلة تعاني من اختناق وازرقاق منذ لحظة ولادتها، ولدى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لها، تبين للفريق الطبي أن الطفلة تعاني انسدادًا خلقي يتمثل في عدم وجود فتحات خلفية لتجويف الأنف، تؤدي إلى إنسداد كامل للأنف، الأمر الذي دفع الأطباء لوضع أنبوب تنفس للحفاظ على حياتها، ومن ثمّ تمّ إجراء عملية عاجلة لفتح مجرى التنفس الأنفي الخلفي لهذه الرضيعة.

وقد استغرقت العملية ساعة وربع الساعة فقط، تمّ خلالها فتح الانسداد الخلفي للأنف بقطر 3.5 ملم من كل جهة، ووضع دعامات لمنع تكرار انسدادها، وتمّت العملية بنجاح.

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