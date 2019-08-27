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أطلقتها الميليشيا الحوثية من صنعاء

التحالف: إعتراض وإسقاط طائرة «مسيّرة» بالمجال الجوي لليمن

التحالف: إعتراض وإسقاط طائرة «مسيّرة» بالمجال الجوي لليمن
weam.co/609292
الرياض- الوئام:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت – ولله الحمد – عند الساعة (10:21) من صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء).

وأوضح العقيد المالكي أن جميع المحاولات المستميتة من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل – بفضل الله -، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها.

وأكد العقيد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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