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تحفة فنية تضاء بـ 51 ألف مصباح

السعودية على عتبة “جينيس” بأكبر مجسم للهجن في العالم

السعودية على عتبة “جينيس” بأكبر مجسم للهجن في العالم
weam.co/609301
الرياض – الوئام

يتم كشف النقاب، مساء اليوم الثلاثاء، عن تحفة فنية عالمية ستسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مجسم للهجن في العالم، وذلك في قرية الهجن بحديقة الملك فيصل بالطائف، غربي السعودية.

وذكرت تقارير اعلامية اليوم أن “ارتفاع المجسم يبلغ نحو عشرة أمتار وعرضه يقارب خمسة أمتار، ويحوي أكثر من 51 ألف مصباح مضيء ضمن المجسم، ما يجعله أكثر إبهاراً في المساء، بالإضافة إلى منحوتات ثلاثية أعدت بشكل فني يزيد من قيمتها الفنية”.

وأضافت الصحيفة أن فريقا من موسوعة جينيس سيحضر للإعلان عن المجسم، وتسليم الشهادة لرئيس اتحاد الهجن الأمير فهد بن جلوي.

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