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في منطقة الرياض

وزارة العدل تدعو 593 من المتقدمين على وظائف المرتبة السادسة

وزارة العدل تدعو 593 من المتقدمين على وظائف المرتبة السادسة
weam.co/609303
الرياض – الوئام

دعت وزارة العدل 593 متقدمًا ومتقدمة من منطقة الرياض على المسابقة الوظيفية المعلنة بالمرتبة السادسة في الثالث من رمضان الماضي؛ وذلك لإجراء التقييم والمقابلة الشخصية.

وأعلنت الوزارة أن المدعوين يمثلون الحاصلين على الدرجات التالية في اختبار القدرة المعرفية “قياس”: التخصصات الشرعية “نساء” 86 درجة فأكثر، والتخصصات القانونية “نساء” 85 درجة فأكثر، والتخصصات الإدارية “نساء” 92 درجة فأكثر، وتخصص المحاسبة “رجال” 91 درجة فأكثر.

وأكدت الوزارة ضرورة دخول المشمولين بهذا الإعلان على بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa وطباعة بطاقة دخول التقييم، الذي سيجرى يوم الأحد 2 محرم 1441 هـ الموافق 1 سبتمبر 2019، وتتضمن البطاقة تحديد المكان والوقت والمتطلبات والمعلومات الإرشادية.

وأفادت الوزارة بأنها ستعلن لاحقاً عن المقبولين والمقبولات في بقية التخصصات والمناطق، وستأتي تباعاً بحسب الاحتياج، وسيكون ترتيب الأفضلية بناء على الدرجة المكتسبة في اختبار القدرة المعرفية.

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