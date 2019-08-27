محافظة الدرب تبحث عن حلول عاجلة لطريق “منشبة”

الدرب – الوئام

عقد محافظ الدرب، المهندس صالح بن علي القحطاني، أمس، اجتماعًا مع رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد بن محسن خرمي، ومندوب إدارة الطرق بجازان هادي بن علي شعبان، وعدد من الجهات الأمنية، وذلك في صالة الاجتماعات بالمحافظة، ناقش فيه مشكلة طريق “منشبة”، للخروج بحلول فورية لمعالجته.

من جهة ثانية، ترأس المحافظ الاجتماع الأمني بالمحافظة، لبحث الاستعدادات لليوم الوطني ومناقشة الخطة الأمنية التي وضعت بالمحافظة والمراكز التابعة لها، إضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال والبرامج المعدة من قبلهم.

ولفت القحطاني، عقب الاجتماع، إلى أن الاحتفاء باليوم الوطني سيكون بما يتناسب مع مكانته الوطنية، ولما لهذه المناسبة الكبيرة في نفوس أبناء هذا الوطن الغالي وبناته.