2000 حافلة ذكية في مكة خلال 5 سنوات لنقل الحجاج والمعتمرين

مكة المكرمة – الوئام

قالت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إن تنفيذ مشاريع النقل العام في العاصمة المقدسة، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تسير وفق الجدول الزمني المخطط لها.

وأضافت أنه يجري حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع عبر عقود عدة، من بينها ما أعلنته مؤخرًا شركة «NEC Corporation» للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليابانية عن إدخال نظام نقل ذكي للحافلات وشركات النقل لخدمة الحجاج والمعتمرين.

وأوضحت أن ذلك يأتي ضمن منظومة عمل متكاملة تتشارك فيها تحالفات أخرى تتولى تصميم وتنفيذ وبناء المنشآت، وتجهيز وتصنيع الحافلات، وأعمال البنى التحتية.

وأشارت الهيئة إلى أن المشروع يحظى بدعم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، بهدف توفير وسائل نقل مريحة لقاصدي المسجد الحرام، لافتة إلى أن إدخال الشركة اليابانية النظام الذكي على أنظمة المواصلات سيبدأ عام 2020، لنحو 400 حافلة، على أن يرتفع العدد إلى 2000 حافلة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وبينت أن مشروع النقل بالحافلات تنفذ مرحلته الأولى عبر عقود، أحدها لتوريد وتشغيل وصيانة مشروع حافلات مكة، المبرم مع تحالف مكون من شركات كبرى سعودية وإسبانية متخصصة لمدة 10 أعوام تشغيلية، منها عامان لتصميم وتنفيذ وبناء المنشآت، إضافة لتجهيز وتصنيع الحافلات مع أنظمة النقل الذكي الخاصة بها، وشركة NEC Corporation المتخصصة في بعض أنظمة النقل الذكي.

وأكدت الهيئة أنه يتم تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع الحافلات، وتشمل المحطات الرئيسة، ومحطات التوقف، وتجهيز المسارات الخاصة، وجسور مشاة، وأنظمة تحكم بالإشارات المرورية، وإشارات المشاة وغيرها من الأنظمة.

ويعد المشروع نقلة نوعية في مجال النقل لما له من آثار إيجابية على جودة الحياة، وتسهيل حركة وتنقلات سكان المدينة وزوار بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين.