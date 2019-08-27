التعليقات: 0

شملت 11 بلدية فرعية

أمانة الطائف تزيل 30 تعديًا على الأراضي الحكومية

أمانة الطائف تزيل 30 تعديًا على الأراضي الحكومية
weam.co/609327
الطائف – الوئام

أزالت البلديات الفرعية بأمانة الطائف، خلال الفترة الماضية من شهر ذو الحجة الجاري، 30 تعديًا على الأراضي الحكومية، و14 نوعًا من التعديات والإحداثات المختلفة بنطاق خدمات 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية في الطائف (شمال، جنوب، شرق، غرب) والهدا والشفا والسيل الكبير والسيل الصغير، وعشيرة والطائف الجديد والعطيف.

كما أزالت مؤخرًا بلدية السيل الصغير تعديات غير نظامية على أراضٍ حكومية بطريق السيل الصغير، شملت المخالفات إقامة شبوك للأغنام وغرف من الصفيح وخيام وأشكال من التعديات المختلفة على الأراضي الحكومية.

وأوضحت الأمانة أن الآليات أزالت التعديات المقامة كافة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم عودة المحدثين إليها مرة أخرى، كما سيّرت فرقًا رقابية لمتابعة التعديات والإحداثات بالمنطقة للحيلولة دون تحول التعديات إلى أمر واقع.

وبينت الأمانة أن البلديات الفرعية كثفت جهودها الرقابية على الأراضي الحكومية البيضاء، للقضاء على الإحداثات غير النظامية، التي يستغل المحدثون أوقات خارج الدوام والإجازات للعمل على إنشاء التعديات والإحداثات المخالفة.

روابط ذات صلة

عاجل .. حادث مأساوي يغلق طريق الهدا

عاجل .. حادث مأساوي يغلق طريق الهدا

بسبب الأمطار والصخور.. إغلاق طريق “الهدا – الطائف” في الاتجاهين

بسبب الأمطار والصخور.. إغلاق طريق “الهدا – الطائف” في الاتجاهين

بمشاركة 4 أمانات.. “البلديات” تطلق غدا مبادرة لتحسين المشهد الحضاري

بمشاركة 4 أمانات.. “البلديات” تطلق غدا مبادرة لتحسين المشهد الحضاري

سحب القرعة الإلكترونية لـ 578 مواطنا من المشمولين بالمنح السامية بالطائف

سحب القرعة الإلكترونية لـ 578 مواطنا من المشمولين بالمنح السامية بالطائف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>