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“البيئة”: انطلاق موسم صيد الروبيان في البحر الأحمر سبتمبر المقبل

“البيئة”: انطلاق موسم صيد الروبيان في البحر الأحمر سبتمبر المقبل
weam.co/609339
الرياض- الوئام

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن موسم صيد الروبيان على ساحل البحر الأحمر للمملكة، سيبدأ في الأول من سبتمبر القادم، وينتهي في 31 مارس 2020م، ولمدة 7 أشهر.

وأوضح مدير إدارة المصايد البحرية بالوزارة المهندس خالد الشايع، أن حظر صيد الروبيان سيبدأ في 1 أبريل 2020، بهدف إعطائه الفرصة للتكاثر، إضافة إلى المحافظة على مخزونه الاستراتيجي، والحد من استنزافه بالصيد الجائر.

ودعا الشايع، الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد للصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم، مؤكداً أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال.

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