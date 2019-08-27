قبل الكلاسيكو.. الاتحاد أقوى هجوميًا والهلال أفضل دفاعيًا

الوئام- محمد بن نافع

تترقب الجماهير السعودية خاصةً والآسيوية عامةً، المواجهة المهمة والتي تجمع قطبي الكرة السعودية الاتحاد الهلال في لقاء ضمن مباريات ذهاب الدور الربع نهائي لدوري أبطال آسيا، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”.

وهي المواجهة التي يسعى خلالها الفريقان للظفر ببطاقة الصعود للدور النصف نهائي لمواصلة الأمل والطموح نحو التتويج بالبطولة القارية الأقوى والأهم على مستوى الأندية.

حيث نجح الاتحاد في الوصول لهذا الدور بعد تخطيه فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني في دور (16) ذهاباً بنتيجة (2-1) وايابا بنتيجة (4-3)، في حين وضع الفريق الهلالي قدميه في هذا الدور بعد أن تغلب على نظيره الأهلي السعودي ذهابا (4-2) بينما خسر إيابا بنتيجة (1-0) ليتأهل بمجموع المباراتين.

وسنسلط الضوء في هذا التقرير على “أرقام” قطبي الكرة السعودية في مواجهتهما الآسيوية.

الفريق الاتحادي:

وضعته القرعة في دور المجموعات مع فرق (الوحدة الإماراتي، ذوب آهن أصفهان الإيراني، لوكوموتيف طشقند الأوزبكي).

حل الفريق الاتحادي ثانياً في مجموعته برصيد (11) نقطة.

لعب في البطولة حتى الآن (8) مباريات.

فاز في (5) مواجهات.

تعادل (2).

خسر (1).

سجل خلالها (19) هدفاً.

ولج مرماه (13) هدفاً.

معدل الأهداف (2.37) هدف في كل مباراة.

معدل ولوج الأهداف في مرماه لكل مباراة (1.62) هدف.

هداف الفريق المحترف البرازيلي رومارينهو بـ (5) أهداف.

الفريق الهلالي:

وضعته القرعة في دور المجموعات مع فرق (الدحيل القطري، استقلال طهران الإيراني، العين الإماراتي).

تصدر الهلال مجموعته بـ (13) نقطة.

لعب في البطولة حتى الآن (8) مباريات.

فاز في (5) مواجهات.

تعادل (1).

خسر (2).

سجل خلالها (14) هدفاً.

ولج مرماه (8)هدفاً.

معدل الأهداف (1.75) هدف في كل مباراة.

معدل ولوج الأهداف في مرماه (1)هدف لكل مباراة.

هداف الفريق المحترف الفرنسي بافيتيمبي قوميز بـ (7) أهداف.

(الاتحاد والهلال):

يعتبر الفريق الاتحادي الأقوى هجوما من خلال تسجيله لـ (19) هدفاً في البطولة.

الدفاع الهلالي يتفوق على نظيره الاتحادي حيث ولج مرماه (8) أهداف في حين استقبلت الشباك الاتحادية (13) هدفاً.

يتساوى الفريقان في عدد الإنتصارات بعد أن حقق كلاهما (5) انتصارات.

الفريق الاتحادي خسر في مواجهة واحدة فقط بينما خسر الفريق الهلالي مواجهتين.

الهلال تعادل في مباراة واحدة فقط بينما الاتحاد تعادل في مباراتين.