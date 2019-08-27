أمانة عسير تغلق 103 منشآت مخالفة خلال أسبوع

واس- الوئام

أتلفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها خلال الأسبوع الماضي نحو 4282 ألف كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن جهود الأمانة بحملة الرقابة البلدية.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن الجهود المبذولة عبر حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على نطاق أمانات المملكة وبلدياتها، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأكد “الحميدي”، أن الأمانة أتلفت 4282 ألف كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة, من خلال الجولات التفتيشية التي شملت العديد من المنشآت التجارية والصحية والمهنية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة, بالإضافة إلى رصد نحو 823 مخالفة صحية بجانب إغلاق 103 محلات مخالفات للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك بعد أكثر من 1272 جولة ميدانية قام بها المراقبين, حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك اعتراض العمالة لعمل المراقبين الصحيين، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.