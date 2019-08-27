البرازيل ترفض مساعدات مجموعة السبع لحرائق الأمازون

وكالات- الوئام

رفضت البرازيل، المساعدات المقدمة من دول مجموعة السبع، والتي تبلغ 20 مليون دولار مخصصة لإخماد الحرائق في غابات الأمازون.

وقال أونيكس لورنزوني، كبير موظفي إدارة الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، لموقع “جي 1” الإخباري، وفقا لقناة “سكاي نيوز” الفضائية، اليوم الثلاثاء، إننا نقدر (العرض) لكن ربما هذه الموارد مناسبة أكثر لإعادة تشجير أوروبا، في إشارة إلى تعهد بمبلغ 20 مليون دولار تم تقديمه في قمة مجموعة السبع بفرنسا لمحاربة حرائق الغابات.

وتتعرض غابات الأمازون، التي تعرف بـ”رئة الأرض”، لموجات من الحرائق هي الأشد من نوعها منذ عدة سنوات، حيث تم تسجيل نحو 75 ألف حريق في الغابات، خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام، بزيادة بنسبة 84% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم التداعيات البيئية الخطيرة لحرائق الأمازون، إلا أنه لا يمكن تجاهل التداعيات السياسية لهذه الكارثة البيئية، سواء على علاقة البرازيل ببعض القوى الدولية، وكذلك على مكانة البرازيل كقوة عالمية صاعدة، إضافة إلى تداعياتها المحتملة على الاقتصاد البرازيلي.

وأعلنت قمة الدول الصناعية السبع، أمس الإثنين، أن قادة هذه الدول وافقوا على تمويل فوري بقيمة 20 مليون دولار لمساعدة بلدان غابات الأمازون، لا سيما البرازيل، في مكافحة الحرائق المستعرة في هذه الغابات، ويشمل التمويل أيضا دعم مبادرات عالمية طويلة الأمد لحماية الغابات المطيرة.

وجاء الإعلان على لسان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الذي استضاف القمة في مدينة بياريتز جنوب غربي فرنسا، والرئيس التشيلي، سيباستيان بينيرا.

وقال ماكرون إن غابات الأمازون تمثل “رئة الأرض”، مشيرا إلى أن قادة المجموعة درسوا احتمال تقديم دعم مماثل إلى دول أفريقية، تعاني من حرائق غابات مطيرة، وأضاف الرئيس الفرنسي أن نظيره الأمريكي، دونالد ترامب أعرب عن دعمه للمبادرة، رغم عدم حضوره اجتماع في القمة بشأن البيئة.

وكان الرئيس البرازيلي بولسونارو، تفاعل مع تدوينة تقارن بين زوجة الرئيس الفرنسي، 66 عاما، وسيدة البرازيل الأولى وعمرها 37 عاما، وكتب أحدهم على المنصة: “لهذا السبب، يبدُو ماكرون ناقما على الرئيس البرازيل”.

وقصدت التدوينة أن ماكرون أثار ضجة بشأن حرائق الأمازون لأنه يغار من الرئيس البرازيلي ذي الزوجة الجميلة، وراق هذا الكلام لبولسونارو فكتب معلقا “لا تُذلوا الرجل ها ها ها”.

فيما رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على نظيره البرازيلي جايير بولسونارو، الذي أدلى بتعليق مسيء تجاه سيدة فرنسا الأولى بريجيت، وسخر من شكلها، قائلًا إن البرازيليات يشعرن بالخجل، على الأرجح، بعدما أساء رئيسهم اليميني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضيفا أنه “وقح للغاية”.