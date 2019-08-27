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إسبانيا.. فيضانات في مدريد وضواحيها تحول الشوارع إلى أنهار

إسبانيا.. فيضانات في مدريد وضواحيها تحول الشوارع إلى أنهار
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وكالات- الوئام

أعلنت السلطات الإسبانية، أن الطرقات وشبكة المترو شهدت اضطرابات صباح الثلاثاء، في مدريد وضواحيها بعد فيضانات حولت الشوارع، مساء الإثنين، إلى أنهار واستدعت تدخل فرق الإطفاء.

وفي مدينة أرغاندا ديل راي، الأكثر تأثرا أظهرت الصور التي نشرها الإعلام المحلي شوارع تحولت إلى أنهار موحلة تجرف سيارات وقطع أثاث.

وقال المتحدث باسم أجهزة الطوارىء في منطقة مدريد لفرانس برس: “لم يسقط جرحى والتدخل كان محدودا نسبيا لعاصفة بهذا الحجم: رفع الاغصان عن الطرقات وشفط المياه من مواقف السيارات والطوابق السفلى والمحال التجارية”.

وتدخلت فرق الإطفاء 152 مرة، الإثنين خصوصا في مناطق جنوب وشرق العاصمة.

وقطعت مساء الإثنين، أربع جادات سريعة محيطة بالعاصمة الإسبانية وخمسة خطوط مترو بعدما غمرت المياه بعض المحطات بشكل كامل.

وصباح الثلاثاء، كانت حركة السير لا تزال مضطربة على بعض الجادات فيما لا تزال محطة مترو أرغاندا ديل راي متوقفة.

كما غمرت المياه مستشفى هذه المدينة الواقعة جنوب شرق مدريد ما اثر على غرفة العمليات وقاعة التوليد، إضافة إلى مستشفى لا باز في مدريد كما قال المتحدث باسم أجهزة الطوارىء.

ووقع حادث سير تسبب بإصابة شخص بجروج بالغة وآخر بجروح طفيفة، الإثنين، لكن يبدو أن لا علاقة له بالأحوال الجوية بحسب المتحدث.

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