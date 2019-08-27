ديوانية عبدالله الثقفي

عبدالعزيز الثبيتي

عند زيارة مدير تعليم الطائف الدكتور طلال اللهيبي لنادي الحي الترفيهي بترعة ثقيف؛ أعلن عن تدشين ديوانية الأستاذ عبدالله الثقفي يرحمه الله ضمن مرافق النادي كمبادرة وفاء من قائد النادي ومنسوبيه لهذه الشخصية المؤثرة في تاريخ التعليم.

لم يكن الوفاء مفاجئا من أهل الوفاء، ولم يُستكثر ذلك على الأستاذ عبدالله الثقفي، فقد صنع مجدا تحدث عنه المتحدثون وغرد عنه المغردون، وكتب عنه الكتّاب والصحافيون.

ولعل ما زاد هذه المبادرة جمالاً أنها جاءت في مسقط رأس الفقيد، وفي المكان الذي درس فيه لتخلد ذكراه وتجعله حاضرا، بما قدمه من إنجازات يشار إليها بالبنان، وستكون بإذن الله نواة لمبادرات تحمل اسم عبدالله الثقفي وتخلد ذكراه.

نعم.. من عمل وأخلص النية لله؛ سخر الله له من يكافئه، ويحفظ له حقه حتى بعد مماته، وهذا ما نحسب عليه أستاذنا الراحل غفر الله له.

وأخيرا كلمة شكر لقائد نادي حي ترعة ثقيف الذي تعودنا منه كل جميل.