تركيا تتسلم بطارية ثانية من منظومة “إس 400”

متابعات- الوئام

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء، عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قوله إن روسيا سلمت تركيا، اليوم الثلاثاء، بطارية ثانية من منظومة إس-400 للدفاع الصاروخي.

وقال بوتين لنظيره التركي أردوغان الذي يزور روسيا: “بالمناسبة تمت عملية تسليم أخرى هذا الصباح”.

وقالت وزارة الدفاع التركية، إن عملية تسليم بطارية ثانية من منظومة إس-400 بدأت اليوم الثلاثاء وسوف تستغرق شهرًا تقريبًا.

فيما أشارت وسائل إعلام تركية إلى أن طائرة شحن روسية هبطت في قاعدة جوية بالقرب من أنقرة.

ويأتي إمداد روسيا لتركيا بدفعة جديدة من منظومة إس-400 وسط اعتراضات قوية من واشنطن ضد أنقرة، حليفتها في الناتو، مع إصرار أردوغان على شراء هذه المنظومة وتسلمه أول بطارية منها، يوليو الماضي.

وفي وقت سابق، أكدت واشنطن، أن المنظومة الروسية لا تتوافق مع حلف الناتو، وتشكل تهديدًا لبرنامج المقاتلات الأمريكية إف-35، ما دفع واشنطن لتعليق مشاركة تركيا في برنامج المقاتلات إف-35، وهددت بفرض عقوبات على أنقرة.

وفي ضوء ذلك، طلبت واشنطن من الموظفين الأتراك العاملين ببرنامج إف-35 مغادرة أراضيها، على أن تنتهي مشاركة أنقرة بحلول مارس 2020، في تصنيع برنامج F-35، والذي يتضمن تصنيع 900 قطعة للمقاتلة الشبحية.

ويأتي إصرار أدوغان على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400، بالسلب على اقتصاد بلاده الذي يعاني من خسائر فادحة بسبب سياساته التعنتية، حيث تتحمل أنقرة خسارة قدرها 9 مليارات دولار جراء إنهاء مشاركة تركيا في برنامج F-35.