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مع تراجع التمويل الدولي

“الأونروا” تسعى لتأمين عجز في ميزانيتها لهذا العام بقيمة 150 مليون دولار

“الأونروا” تسعى لتأمين عجز في ميزانيتها لهذا العام بقيمة 150 مليون دولار
weam.co/609389
واس- الوئام

أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بيير كرينبول، اليوم، عن حاجة الوكالة لتبرعات بقيمة 150 مليون دولار لمواصلة عملياتها حتى نهاية العام.

وقال المفوض العام في تصريحات من غزة، إن سويسرا وهولندا وبلجيكا علّقت إسهاماتها في الوكالة بينما يجري تحقيق الأمم المتحدة الذي تعهد بالتصرف بناء على نتائجه.

وشدد المفوض على أن ميزانية المنظمة للعام 2019 لجميع عمليات أونروا في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وسوريا والأردن ولبنان تبلغ 1.2 مليار دولار, ولا يزال لدينا عجز قيمته 150 مليون دولار في الوقت الحالي.

واختتم مفوض الأونروا بالقول: “اليوم الغالبية العظمى من الدول واضحة بشكل لا لبس فيه بخصوص دعمها لتفويض أونروا، وبخصوص اعترافها بحاجة اللاجئين الفلسطينيين إلى استمرار المساعدة والاحترام والدفاع عن حقوقهم”.

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