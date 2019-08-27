مذكرة تفاهم بين شركة سجل التقنية وجامعة جدة للتعاون باستقطاب الكفاءات الوطنية المميزة

جده - الوئام

وقع المهندس أحمد علوي الغمري، المدير العام التنفيذي لشركة سجل التقنية للتطبيقات الإلكترونية المتكاملة المحدودة، مذكرة تفاهم مع مدير جامعة جدة، الدكتور عدنان بن سالم الحميدان لاستقطاب الموهوبين من خريجي جامعة جدة، والتستفادة من البرامج التدريبية المتميزة التي تقدمها الجامعة لتحقيق أعلى مستوى جودة وإنتاجية للموظفين.

جاء ذلك ضمن الجهود المتكاملة التي تقوم بها شركة سجل التقنية الرائدة في مجال تقنية المعلومات وبناء وتشغيل مراكز المعلومات بهدف المساهمة المسئولية الاجتماعية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بإستقطاب الكفاءات المتميزة من أبناء الوطن وتأهيلهم وتدريبهم.

جاء ذلك على هامش ملتقى الحج والعمرة ٢٠١٩ المقام في مركز الحارثي للمعارض والمؤتمرات بمدينة جدة في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٠ه الموافق ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ بهدف تعزيز التعاون بين قطاع التعليم والقطاع الخاص بالمملكة في مجالي التوظيف والتدريب لدعم الشباب ولتوظيف وتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز برنامج التوطين لرفد القطاع الخاص لخدمات تقنية المعلومات بالكفاءات الوطنية ذات الخبرات المميزة وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين والمقيمن وضيوف الرحمن.