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في واقعة نادرة.. فتاتان تخدعان شابا وتسرقان سيارته في جازان

في واقعة نادرة.. فتاتان تخدعان شابا وتسرقان سيارته في جازان
weam.co/609403
الوئام- متابعات

أبلغ مواطن من سكان محافظة العارضة بجازان مركز شرطة أبو عريش بسرقة سيارته، في واقعة نادرة.
تحدث الشاب عن خطة وضعتها فتاتان للسرقة، فعند المدخل الشمالي للمحافظة، طلبت إحداهن منه أن يترجل من السيارة لشراء “حاجات لهما” من أحد المحلات، وفور نزوله وتوجهه للمحل، انطلقتا بالسيارة إلى مكان مجهول، وفقا لمصادر لـ”الوئام”.
وتبحث الجهات الأمنية في جازان عن المركبة ويواصل المركز تحرياته لكشف ملابسات الواقعة.

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