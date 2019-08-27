تدشين مبادرة تطوير التربية الخاصة بتعليم الطائف لاستهداف 521 متدربا بـ 19 برنامجا تدريبيا

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي :-

دشن مساعد المدير العام للشؤون التعليمية فهاد الذويبي، بحضور مدير إدارة التربية الخاصة سلطان الثقفي ومدير مركز التدريب الدكتور مسفر المالكي، مشروع البرامج التدريبية في مبادرة تطوير التربية الخاصة 2019 للبنين نيابة عن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف.

والتطوير يكون من خلال تقديم برامج نوعية تستهدف معلمي وقادة والمرشدين في معاهد وبرامج التربية الخاصة وممثلي من المجتمع والجهات الحكومية لرفع مستوى الآداء المهني لشاغلي الوظائف التعليمية وتحسين نواتج التعلم في معاهد وبرامج التربية الخاصة وتوفير بيئات تعلم مهني داعمة ومحفزة والذي انطلق بخمسة برامج تدريبية هي التدريب في مجال النطق والتخاطب، التدريب على المقاييس النفسية، إرشاد أفراد المجتمع والهيئات الحكومية للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ، الخدمات الانتقالية للطلاب ذوي الاعاقة ، استخدام التقنيات المساعدة في مجال تعليم الطلاب ذوالاعاقة واستهدفت في يومها الأول 150متدرب من جميع الفئات المستهدفة ويستمر حتى 27 محرم المقبل ليستهدف مجملاً 521 متدرب بـ 19 برنامجا تدريبيا.

أشاد الذويبي بالتكامل بين الإدارات لتنفيذ هذه المبادرة والتي تهتم بفئة غالية على قلوبنا جميعا مقدماً شكره وتقديره لإدارتي التربية الخاصة والتدريب التربوي على التكامل والإعداد الجيد لهذه المبادرة كما قدم شكره وتقديره لمدربي البرنامج على جهودهم وخص بالشكر المتدربين لحرصهم على الاستفادة من هذه المبادرة لرفع مستوى الأداء المهني لديهم كما وقف الذويبي على الدورات التدريبية لاستكمال برنامج بوابة المستقبل والتي تستهدف 40 مدرسة للبنين بحضور مدير إدارة تقنية المعلومات معتوق الحجي ومشرفي تقنية المعلومات وقادة المدارس المستهدفة.