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أصاب رجلين بجروح خطيرة

في جريمة غريبة .. رجل يصطاد الناس بالسهام في شوارع ألمانيا

في جريمة غريبة .. رجل يصطاد الناس بالسهام في شوارع ألمانيا
weam.co/609410
الوئام-متابعات

سجلت ألمانيا،اليوم، جريمة غريبة أثارت الدهشة، عندما سقط شخصان في جراحهما الخطيرة بسهمين أطلقهما رجل في إحدى الشوارع .

و أطلق رجل سهمين في أحد شوارع ألمانيا ما تسبب في إصابة الرجلين بجروح خطيرة،حسبما ذكرت الشرطة .
وفي أعقاب وقوع الحادث، قام جيران لمطلق السهمين بإيواء الرجلين في
منزلهم مخافة إصابتهما بأسهم أخرى.
وألقت الشرطة القبض على المشتبه به34/ عاما/، ولم يتضح في بادئ الأمر
الأداة التي استخدمها الرجل في إطلاق السهمين.
ويعاني أحد الرجلين المصابين39/ عاما/ من إصابات خطيرة في الوجه،
والآخر47/ عاما/ من إصابات خطيرة في الجذع وقد تم نقل الأخير على متن
مروحية إلى أحد المستشفيات.
وأضاف المتحدث باسم الشرطة ميشائيل جاكوب :” للأسف لا يمكننا في الوقت الراهن أن نقول شيئا عن خلفية الجريمة”، وجرى التحقيق معه بتهمة الشروع في قتل أشخاص.
ومن المنتظر أن تعلن الشرطة والادعاء غدا الأربعاء تفاصيل جديدة عن

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