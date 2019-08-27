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الحريري: اتصالات مكثفة لردع إسرائيل عن انتهاك سيادة لبنان

الحريري: اتصالات مكثفة لردع إسرائيل عن انتهاك سيادة لبنان
weam.co/609422
الوئام - وكالات

أعلن سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، في مستهل جلسة لمجلس الوزراء، عن اتصالات مكثفة تجرى لردع إسرائيل عن الاستمرار في اعتداءاتها على لبنان.

واستهل الحريري الجلسة، حسبما نقل عنه وزير الإعلام جمال الجراح “بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان واعتبرها خرقاً فاضحاً للقرار 1701 وتهديداً للاستقرار في لبنان”.

وقال الحريري “إن هذا العدوان مرفوض ومدان وهناك اتصالات كثيفة تجرى لوقف هذه الاعتداءات وردع العدو الإسرائيلي عن الاستمرار في اعتداءاته على لبنان”.

وأضاف الحريري أن الحكومة ستتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي، وسيعقد المجلس الأعلى للدفاع جلسة اليوم؛ لمناقشة هذا الموضوع ومتابعته مع الدول المعنية.

والأحد الماضي، أعلن الجيش اللبناني سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت، في أول حادثة من نوعها، منذ حرب يوليو/تموز 2006، وصدور القرار 1701 الذي أرسى وقفاً للأعمال القتالية بين لبنان وإسرائيل، وعزز انتشار قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون اعتبر في تصريحات له، أمس الإثنين، أن الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية وبلدة حدودية، إعلان حرب يتيح لبلاده الدفاع عن نفسها.

كما دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى ممارسة “أقصى درجات ضبط النفس” بعد الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية وبلدة حدودية بطائرات بدون طيار.

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