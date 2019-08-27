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الحويطي الأول في أشواط الهجانه

مهرجان ولي العهد للهجن: ‏القرشي يحسم الشوط الأول في أشواط الماراثون

مهرجان ولي العهد للهجن: ‏القرشي يحسم الشوط الأول في أشواط الماراثون
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الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

شهد ميدان محافظة الطائف للهجن مساء اليوم الثلاثاء انطلاق سباقات أشواط الماراثون المحلية والدولية التي تقام ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية على أرضية ميدان محافظة الطائف للهجن بمسافة ١٠كيلومترات وبتنظيم وإشراف من الاتحاد السعودي للهجن وبمشاركة محليه ودوليه وجاء الفائزون على النحو التالي :

‏الفائز في الشوط الأول ” الغزيل”
المالك: رائد دخيل الله القرشي

‏الفائز في الشوط الأول ” عديم”
المالك: بركات سليمان عبدالكريم

‏الفائز في الشوط الثالث “زعفران”
المالك: سليمان بن رويشد الجهني

‏الشوط الرابع “غبشان”
المالك: سلامة بن إبراهيم

فيما جاءت نتائج ‏الهجانة الفائزين في أشواط الماراثون على النحو التالي :
الشوط الأول: عبدالمجيد الحويطي – السعودية

الشوط الثاني: صالح الرشيدي – السودان

الشوط الثالث: أحمد الجهني – السعودية

الشوط الرابع: منصور عبدالله – مصر

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