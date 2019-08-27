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رئيس اتحاد الهجن يشرف على انطلاقة أشواط الماراثون المحلية والدولية بمهرجان ولي العهد

رئيس اتحاد الهجن يشرف على انطلاقة أشواط الماراثون المحلية والدولية بمهرجان ولي العهد
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الطائف -الوئام -عبدالله العازمي

أشرف الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الاتحاد السعودي للهجن، مساء اليوم، على انطلاقة سباقات أشواط الماراثون المحلية والدولية المقامة ضمن منافسات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، والتي تضمنت تنفيذ أربعة أشواط (بكار – قعدان)، بمسافة ١٠كم، وذلك على أرض ميدان الهجن بمحافظة الطائف.
وجاءت نتائج المركز الأول لأشواط الماراثون على النحو التالي:
الشوط الأول: ” الغزيل” لرائد دخيل الله القرشي.
الشوط الثاني: “عديم” لبركات سليمان عبدالكريم.
الشوط الثالث: “زعفران” لسليمان بن رويشد الجهني.
‏الشوط الرابع: “غبشان” لسلامة بن إبراهيم.
فيما جاءت نتائج ‏الهجانة الفائزين في أشواط الماراثون على النحو التالي:
الشوط الأول: عبدالمجيد الحويطي – السعودية
الشوط الثاني: صالح الرشيدي – السودان
الشوط الثالث: أحمد الجهني – السعودية
الشوط الرابع: منصور عبدالله – مصر

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