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وسط تحذيرات شديدة

مصرع شخص وإجلاء 716 ألفًا جراء هطول أمطار غزيرة في اليابان

مصرع شخص وإجلاء 716 ألفًا جراء هطول أمطار غزيرة في اليابان
weam.co/609463
طوكيو- الوئام:

لقي شخص مصرعه وصدرت أوامر بإجلاء نحو 716 ألفًا من منازلهم جراء هطول غزير للأمطار في جنوب غرب اليابان.

وتعرضت مقاطعات لهطول أمطار غزيرة وسط تحذيرات شديدة من قبل هيئة الأرصاد الجوية من احتمال حدوث انهيارات أرضية وفيضانات.

وشملت التحذيرات مقاطعات فوكوكا وساجا وناجازاكي في منطقة كيوشو شمالي البلاد، بحسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.
وتوقعت الهيئة هطول أمطار في مناطق واسعة من الأجزاء الغربية إلى الشمالية من البلاد بسبب منخفض جوي في شمال شرق بحر اليابان.

وتم تسجيل أكثر من 120 ملليمتر من الأمطار في مدينتي ساجا وتاكو في غضون ساعة واحدة.

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