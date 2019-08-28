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حاصرت حي الشهيد محمد عبيد

قوات الاحتلال تقتحم بلدة العيسوية بالقدس وتصيب عددًا من الفلسطينيين

قوات الاحتلال تقتحم بلدة العيسوية بالقدس وتصيب عددًا من الفلسطينيين
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القدس المحتلة - الوئام:

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بينهم امرأة في اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لأحياء بلدة العيسوية شرقي مدينة القدس المحتلة اليوم.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إصابة امرأة في عينها بشظايا زجاج مركبتها نتيجة إطلاق قوات الاحتلال للأعيرة المطاطية بشكل عشوائي تجاه المواطنين، وأن جنود الاحتلال حاصروا محيط مسجد الأربعين في البلدة واشتبكوا مع المواطنين واعتدوا عليهم بالهراوات وأطلقوا قنابل الصوت والرصاص المغلف بالمطاط مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

كما حاصرت القوات الإسرائيلية حي الشهيد محمد عبيد وانتشرت فيه واعتلت الأسطح ومنعت المواطنين من الدخول والخروج منه.

وفي الخليل جنوبي الضفة الغربية، أصيب عشرات المواطنين بالغاز المسيل للدموع الليلة خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر ومدينة الخليل.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال جبل الرحمة وجبل أبو رمان في مدينة الخليل، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز صوب المواطنين ما تسبب بإصابة عدد من الشبان بحالات اختناق.

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