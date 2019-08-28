تفاصيل الوظائف الشاغرة للنساء في أمانة الطائف

الطائف- الوئام:

دعت أمانة محافظة الطائف الخريجات الحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبات في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة ( www.mcs.gov.sa )

وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان ( 16 ) وظيفة شاغرة للنساء .

ويبدأ التقديم الساعة التاسعة صباحاً يوم الأحد الموافق 02 / 01 /1441هـ، وينتهي الساعة 11 مساءً يوم الخميس الموافق 06 / 01/1441هـ،وذلك عبر منظومة جدارة.

آلية التقديم من قبل (المتقدمات):

الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات و في حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية ، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية ،مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب ويتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

ثالثاً: الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة :

خريجات المعاهد التخصصية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

خريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف) .

خريجات درجة البكالوريوس والماجستير.

الاولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

ويشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، و سيتم دعوة أكثر من متقدمة على كل وظيفة من المتقدمات الأعلى نقاطاً.

ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحات من خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، او عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشحة.

الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).