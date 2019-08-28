التعليقات: 0

لحملة البكالوريوس بمدينة جدة

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية السعودية

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية السعودية
weam.co/609478
جدة- الوئام:

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن توفر وظائف تقنية شاغرة في مجال أمن تقنية المعلومات لحملة البكالوريوس مع توفر الخبرة وفق التالي:

أخصائي أنظمة أمنية (Systems Security Specialist).

أخصائي هندسة برمجيات أمنية (Software Engineering Security Specialist).

أخصائي أمن شبكات،Network Security Specialist).

أخصائي أمن أنظمة المراقبة الصناعية،Industrial Control System Security Specialist).
أخصائي أمن التطبيقات ،Applications Security Specialist).

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب، هندسة الحاسب، الأمن السيبراني أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في نفس المجال وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:
https://careers.sans.com.sa/en/job-search-results/

روابط ذات صلة

تفاصيل الوظائف الشاغرة للنساء في أمانة الطائف

تفاصيل الوظائف الشاغرة للنساء في أمانة الطائف

وظائف شاغرة للجنسين في أمانة جدة

وظائف شاغرة للجنسين في أمانة جدة

شاهد التفاصيل: وظائف تعليمية في الهيئة الملكية بالجبيل

شاهد التفاصيل: وظائف تعليمية في الهيئة الملكية بالجبيل

المدنية: التقديم على المرحلة الثانية من اختبار القدرة المعرفية للنساء أواسط شهر محرم

المدنية: التقديم على المرحلة الثانية من اختبار القدرة المعرفية للنساء أواسط شهر محرم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>